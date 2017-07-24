Бродовский котел: во Львовской области перезахоронили погибших воинов дивизии "Галичина" (фоторепортаж)

Ветераны-дивизионщики совместно с духовенством и общественностью торжественно перезахоронили 23-х воинов-дивизионников, которые погибли в июле 1944 года в Бродовском котле. Мероприятия прошли на мемориальном кладбище возле села Червоное Золочевского района, передает Zik.

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Это происходило в рамках мероприятий по чествованию памяти украинских воинов и воинов других национальностей, погибших в годы Второй мировой войны в битве под Бродами.

После того, как священники отслужили поминальную службу, прозвучал военный салют.

Также скорбные мероприятия проходили в селе Ясенов и в селе Подгорцы Бродовского района.