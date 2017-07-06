Смерть женщины-воина из Одесской области в зоне АТО: в убийстве подозревают ее товарища по службе

В смерти на передовой 23-летней контрактницы Надежды Морозовой подозревают бойца из 59-й бригады.

До сегодняшнего дня ее сослуживцы рассказывали, что она умерла от пулевого ранения во время артиллерийского обстрела боевиков. Одновременно прокурор сил АТО Олег Сенюк сообщил ТСН, что Морозову убили.

Сейчас следователи отрабатывают несколько версий: как по неосторожности, так и умышленное убийство.

Матери раньше выдали уведомление о смерти дочери, в котором говорится, что она погибла, выполняя боевое задание. Следствие ведет военная прокуратура и до сих пор там отказывались что-либо комментировать.

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"Это была не боевая потеря, а насильственным способом. Уже по этому поводу есть подозреваемое лицо, которое рассказало отдельные детали совершения этого преступления. Это сослуживец. Он свою вину в убийстве не признает, а дает показания, что якобы было неосторожное обращение с оружием, что привело к смерти", - сообщил Сенюк.

Ранее сообщалось, что Надежда Морозова погибла 26 июня. Первой версией ее гибели называли вражеский обстрел под Волновахой. Девушка служила в 59-й бригаде по контракту. У нее остался маленький сын.

Морозову похоронили в родном поселке Окны Одесской области, там в честь погибшей собирались назвать улицу.