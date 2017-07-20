В ЕС и МИД снова объяснили украинцам разницу между безвизом и рабочей визой

Представительство Европейского Союза и Министерство иностранных дел Украины напомнили, что безвизовый режим, который был введен для граждан Украины с 11 июня 2017 года, не предоставляет украинцам право на трудоустройство в странах-членах ЕС.

Об этом руководитель отдела прессы и информации Представительства ЕС в Украине Юргис Вильчинскас сказал во время круглого стола в УНИАН на тему: "Берут ли украинцы Европу штурмом? Итоги безвизового режима с ЕС после первого месяца действия". Мероприятие состоялось в рамках совместного з Представительством Европейского Союза в Украине проекта «#EUkraine».

"Я также хотел обратить внимание, что, конечно, безвиз не означает, пока еще не означает свободу работать в Европейском Союзе. К сожалению, многие связывают эти вещи", - сказал Вильчинскас.

Он отметил, что для трудоустройства в ЕС необходимо получить рабочую визу, относительно которой действуют другие правила.

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С ним согласился официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Мы должны понимать и должны воспринимать как норму природу безвизовых условий безвизовых поездок граждан Украины в Европейский Союз. Безвиз не предоставляет право на труд граждан Украины в странах Европейского Союза, и это норма, это свершившийся факт", - сказал Кирилич.

При этом дипломат добавил, что отдельные страны-члены ЕС могут вносить определенные коррективы в свое национальное законодательство, чтобы разрешить украинцам трудоустроиться именно в этих странах. В частности, он отметил, что в Венгрии в июне была опубликована норма, которая предоставляет право гражданам третьих стран, и в частности гражданам Сербии и Украины, работать в Венгрии без получения для этого специального разрешения.

"Следовательно, гражданин Украины, который въехал в эту страну, в Венгрию, не руководствуется правом безвиза, он руководствуется правом пребывания, а пребывая, он ищет все удобные для себя возможные варианты, чтобы работать в пределах периода, который определен (пребывания не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода - УНИАН)", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, с 11 июня вступило в силу решение Европейского Союза о предоставлении гражданам Украины безвизового режима для краткосрочных поездок в страны ЕС и Шенгенской зоны, за исключением Великобритании и Ирландии.