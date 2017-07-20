Названо количество украинцев, которым отказали в безвизовых поездках в ЕС

51 гражданин Украины получил отказ во въезде на территорию Европейского Союза за время действия безвизового режима с ЕС. Об этом рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян во время пресс-конференции, передает Эспрессо.

"На сегодняшний день мы имеем 51 отказ. Это достаточно небольшой процент, это меньше чем 0,05% от количества украинцев, которые воспользовались безвизом", – сообщил Слободян.

Читайте такжеБолее 70% украинцев не планируют посещать ЕС в ближайший год несмотря на безвиз - опрос

Основные причины отказов - неспособность подтвердить цель своей поездки и превышение допустимого срока пребывания в странах-членах Евросоюза во время предыдущих визитов.

Как сообщал УНИАН, с 11 июня вступило в силу решение Европейского Союза о предоставлении гражданам Украины безвизового режима для краткосрочных путешествий в страны ЕС и Шенгенской зоны, за исключением Великобритании и Ирландии.