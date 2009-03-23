СБУ открыла еще один зал рассекреченных документов

Житомирское областное управление Службы безопасности Украины открыло электронный информационно-справочный зал рассекреченных архивных документов о Голодоморе 1932-1933 годов, деятельности ОУН-УПА, репрессиях, диссидентском движении.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, зал оборудован современной компьютерной техникой, в нем одновременно смогут работать два посетителя и получать копии документов на бумажных или электронных носителях. Также в зале будет присутствовать сотрудник УСБУ, который будет оказывать консультативную помощь в работе с базой данных.

«Открытый электронный архив работает на основе специальной разработанной программы, которая позволяет быстро найти нужные документы по разным категориям поиска, сейчас здесь представлено свыше 23 гигабайтов информации - свыше четырех тысяч рассекреченных документов, больше тысячи фотоматериалов, свыше 100 научно-справочных изданий. База данных будет постоянно обновляться», - сообщил во время открытия зала начальник УСБУ в области Григорий ЗЕЛИНСКИЙ.

Также отдельные рассекреченные документы из архивов спецслужбы представлены не только в электронном виде, но и рядом печатных изданий, которые были подготовлены и опубликованы по инициативе СБУ - сборники "Рассекреченная память", "Зеркало души народной", совместное украинско-польское издание "Польша и Украина в 1930-1940-х гг. ХХ века. Неизвестные документы из архивов специальных служб", многотомное издание "Летопись УПА", "Реабилитированные историей. Житомирская область", документальный журнал "Из архивов ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ" и другие.