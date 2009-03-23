Межбанковский доллар пока что держится на уровне

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,2150/8,3750, к 11:00 сузился спрэд 8,2500/8,3500, а к 12:00 цены снизились до 8,2300/8,2800 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2440/0,2510, к 11:00 цены установились на следующих значениях - 0,2450/0,2480. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 33,3650 (-0,1475).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3702/04, и к 12:00 упали до 1,3640/42. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 11,2500/11,4835, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 11,2525/11,4030, а к 12:00 ушли вниз - 11,2195/11,3015.