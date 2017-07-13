55% читателей УНИАН поддерживают полную отмену неприкосновенности в Украине, еще 36% хотят казнить за коррупцию – опрос
Еще 5% респондентов не против отправлять нардепов-коррупционеров на перевоспитание обычными солдатами в зону АТО.
Согласно с результатами опроса на сайте УНИАН, 55% наших читателей поддерживают отмену неприкосновенности абсолютно всех в стране, чтобы они отвечали перед законом.
В то же время 36% считают, что только введение смертной казни за коррупцию сможет преодолеть тягу наших чиновников к незаконной наживе и злоупотреблению служебным положением.
Читайте такжеСтолкновения под Радой: полиция применила газ (фоторепортаж)
Еще 5% респондентов не против отправлять нардепов-коррупционеров на перевоспитание обычными солдатами в зону АТО.
А вот 4% признались, что всегда воровали и будут воровать, и ничто их не пугает.
При этом вариант «ничего не делать с нардепами-коррупционерами» поддержали 0% наших читателей.
Как сообщал УНИАН, в июне 2017 года генеральный прокурор Юрий Луценко направил в парламент представления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности шести нардепов за разного рода коррупционные деяния: Андрея Лозового, Олеся Довгого, Евгения Дейдея, Борислава Розенблата, Максима Полякова и Михаила Добкина.
Читайте такжеДобкин сообщил, что взял с собой в парламент "тревожный чемоданчик"
11 июля в Раде наконец состоялось голосование по пяти из них – Лозового и Дейдея нардепы отказались лишить неприкосновенности, Довгого лишили, а вот Полякова и Розенблата неприкосновенности лишили, впрочем не дав согласия на их арест.
За Добкина нардепы должны взяться 13 июля - в предпоследний день работы перед каникулами.
При этом под Радой снятия неприкосновенности с Добкина требуют активисты из файерами.