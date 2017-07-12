Как бороться с депутатами-коррупционерами? – опрос УНИАН

В июне 2017 года генеральный прокурор Юрий Луценко направил в парламент представления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности шести нардепов за разного рода коррупционные деяния (от уклонения от уплаты налогов до злоупотребления служебным положением): Андрея Лозового, Олеся Довгого, Евгения Дейдея, Борислава Розенблата, Максима Полякова и Михаила Добкина.

Читайте такжеСегодня в ВР не пришел ни один из 5 нардепов, в отношении которых вчера рассматривались представления ГПУ

Парламент взялся за их рассмотрение на пленарной неделе 11-14 июля. Так, 11 июля в Раде уже состоялось голосование по пяти из них – Лозового и Дейдея нардепы отказались лишить неприкосновенности, а вот Полякова и Розенблата лишили, однако не дав согласия на их арест. При этом неприкосновенности лишили Довгого.

Поскольку в Украине на законодательном уровне пока борьба с высокопоставленными коррупционерами ведется не слишком успешно, УНИАН решил поинтересоваться у своих читателей, что же следует делать с нардепами-коррупционерами.