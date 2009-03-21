Украина подробно расписала, как вложить 3 млрд. долларов в ГТС

Украина предложит международным инвесторам вложить в модернизацию своей газотранспортной системы свыше 3 млрд. долларов.

Об этом пишет еженедельник «Зеркало недели». Издание напоминает, что 23 марта в Брюсселе состоится Международная инвестиционная конференция по модернизации украинской ГТС, в которой примут участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

Редакция имеет в своем распоряжении презентацию, подготовленную украинской делегацией для потенциальных инвесторов, а также мастер-план модернизации и реконструкции приоритетных объектов газотранспортной системы.

Следовательно, украинская делегация намерена предложить Европейскому Союзу конкретные проекты, расписанные и по срокам выполнения, и по объемам финансирования.

Больше всего средств нужно на реконструкцию и строительство компрессорных станций — 1435,3 млн. долл., на модернизацию линейной части газопроводов — 616,3 млн. долл., на подземные хранилища газа — 455,3 млн. долл. и на строительство новых газоизмерительных станций (ГИС) на входе в газотранспортную систему Украины (то есть на восточной границе с Россией) — 448 млн. долл.

Как следует из проектов, предложенных в первую очередь европейцам, общая сумма инвестиций, необходимых для модернизации и реконструкции ГТС Украины, составляет 3 млрд. 18,5 млн. долл. Издание отмечает, что это намного дешевле, чем строительство новых газомагистралей, как те же «Северный поток» и «Южный поток».

По данным «Зеркала недели», обращаясь к потенциальным инвесторам, Украина в первую очередь ставит целью повышение надежности, эффективности и коммерческой привлекательности транспортных маршрутов, уменьшение влияния на окружающую среду, минимизацию рисков поставок природного газа европейским потребителям по территории Украины.

Важно и то, что Украина намерена привести свое законодательство в соответствие с нормами, применяемыми в странах Европейского Союза.

Что же касается технологии, то первоочередными задачами реконструкции являются поддержка проектных технических параметров основных транзитных газопроводов и подземных хранилищ газа, внедрение современных технологий транспортировки и хранения газа и управления его потоками, а также внедрение современных методов контроля технического состояния объектов украинской ГТС, учета количества и качества газа в режиме реального времени и пространства на территории Украины.

Так, приоритетными проектами модернизации и реконструкции ГТС Украины являются:

- Западный транзитный коридор, а именно: газопроводы «Союз», Уренгой-Помары-Ужгород и «Прогресс»;

- Южный транзитный коридор, а именно: газопроводы Елец-Кременчуг-Кривой Рог, Ананьев-Тирасполь-Измаил;

- подземные хранилища газа Бильче-Волицкое-Угерское и Богородчанское;

- газоизмерительные станции «Ужгород», «Береговое», «Дроздовичи», «Теково», «Орловка».

По поводу строительства новых газовых магистралей и, соответственно, увеличения газотранспортных возможностей Украины, то об этом можно будет говорить точно только тогда, когда будет понятно, насколько увеличится потребление газа в Европе. Пока в ЕС наблюдается обратная тенденция.