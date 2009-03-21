На кондитерской фабрике погиб каменщик

В городе Тростянец Сумской области на кондитерской фабрике «Крафт Фудз Украина» погиб человек.

Как передает корреспондент УНИАН, территориальное управление Госгорпромнадзора в Сумской области создало специальную комиссию для расследования несчастного случая со смертельным исходом, который произошел на территории предприятия.

По предварительной информации, во время демонтажа кирпичной стены в административно-бытовом корпусе фабрики в результате падения перегородки получил травму 45-летний каменщик подрядной строительной организации. Через два дня он умер в больнице.

В этом году это уже четвертый смертельный случай на производстве в Сумской области.