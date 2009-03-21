21 марта - во Всемирный день лесоводства - в Украине начинается ежегодная акция Государственного комитета лесного хозяйства «Будущее леса в твоих руках».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госкомлесхоза, акция продлится во всех регионах Украины до 18 апреля, который отмечается в Украине как День окружающей среды.

На протяжении четырех недель специалисты лесной отрасли будут проводить активную просветительскую работу, особенно среди молодежи, о значимости лесных насаждений, необходимости их сохранения и приумножения. Практическим аспектом акции является предоставление возможности ученической молодежи, общественности, представителям органов власти и средств массовой информации собственноручно создать определенный участок будущего леса, посадить саженцы лесных или декоративных пород, отметили в пресс-службе.

Акция «Будущее леса в твоих руках» была основана в 2006 году. Тогда по всей стране руками ученической молодежи, учителей, народных депутатов, представителей органов местного самоуправления, общественных организаций и СМИ было посажено 11,8 млн. различных сеянцев и саженцев. Всего в акции приняли участие более 60 тысяч граждан страны.

В 2008 году к акции приобщились около 130 тыс. граждан, которые высадили более 146 млн. сеянцев и саженцев основных лесообразующих и декоративных пород, отметили в Госкомлесхозе.

В этом году Государственный комитет лесного хозяйства совместно с Министерством образования и науки положат начало в рамках акции новую традицию - посадку памятных участков леса, парков, скверов и аллей выпускниками общеобразовательных учебных заведений сельской местности и малых городов.

Для младших школьников в рамках Акции будет проведен конкурс детского рисунка и конкурс - лучшего произведения на тему «Человек и лес».

Всего, по данным пресс-службы, в 2009 году на протяжении всей лесокультурной кампании предприятиями Госкомлесхоза планируется посадить 70 тыс. гектаров лесов, из которых 30 тыс. га новых, которые будут созданы на эродированных и непригодных для сельскохозяйственного использования землях.