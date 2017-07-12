В Минобразования объяснили решение сократить госзаказ на некоторые специальности

В Министерстве образования и науки пояснили нынешнее сокращение государственного заказа на некоторые специальности высокими зарплатами в профессиях, что оправдает контрактное обучение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил директор департамента высшего образования Минобразования Олег Шаров.

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По его словам, уменьшены объемы госзаказа для бакалавров на специальности "экономика", "право", "международное право", "туризм" и "гостинично-ресторанное дело".

"Я не хотел бы сказать, что по этим специальностям в Украине нет работы. Работа есть. Те люди, которые имеют соответствующие таланты, ее находили, и будут находить в этих направлениях. Но мы считаем, что, учитывая определенную наполненность рынка труда по этим специальностям, ничего страшного в том, что те, кто будут учиться по ним, больший процент из тех, кто будет учиться по этим специальностям, будут поступать не на государственные средства. Это вполне оправданно, поскольку именно на этих специальностях сегодня самые высокие зарплаты, которые позволяют оправдывать расходы на контрактное обучение", - пояснил Шаров.

По его словам, в первую очередь, по убеждению Минобразования, сосредоточиваться в государстве необходимо на технических, естественных, аграрных специальностях, где сегодня "не так просто оправдать расходы на контрактное обучение".

"Но именно от этих специальностей зависит научно-технический прогресс и зависит уровень нашей экономики в последующие десятилетия", - сказал Шаров.

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Как сообщал УНИАН,в правительственном проекте решения говорится, что в целом объем государственного заказа на подготовку специалистов, научных и научно-педагогических кадров в высших учебных заведениях и научных учреждениях на 2017 год планируется в 212 тыс. 373 мест, что на 17,5% меньше, чем в прошлом году.

«По сравнению с фактическим распределением за прошлый год госзаказ 2017 года уменьшился на 17,5%. Основное сокращение обусловлено отсутствием в этом году приема на ОКУ (образовательно-квалификационный уровень) «специалист»: согласно закону «О высшем образовании», последний набор на этот год проводился в прошлом году», - говорится в документе.

В том числе общий объем государственного заказа в 2017 году - 82,146 тыс. бакалавров, 57,175 тыс. - младших специалистов, 62,231 тыс. - магистров.

Также в этом году количество выпускников 11-х классов уменьшилось на 4,3%. Ориентировочно 54% выпускников школ смогут учиться в вузах за государственный счет.

МОН обеспечило 7 тыс. 405 мест государственного заказа для будущих учителей-предметников. Увеличены объемы госзаказа для бакалавров на естественные и технические специальности: физика и астрономия; прикладная физика и наноматериалы; математика; микро- и наносистемная техника; биотехнологии и биоинженерия; атомная энергетика.

При этом уменьшены объемы госзаказа для бакалавров на специальности: экономика; право, туризм, гостинично-ресторанное дело.

В аспирантуре, согласно проекту решения, бесплатно смогут учиться 4 тыс. 422 аспиранта (4 тыс. 409 - в 2016 году), в докторантуре - 468 докторантов (493 - в 2016 году).