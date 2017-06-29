В Украине начинается вступительная кампания в вузы

С сегодняшнего дня абитуриенты могут создать свои электронные кабинеты, потому что подача заявлений на поступление, как и в прошлом году, только онлайн. В этих кабинетах заполнить электронное заявление поступающие смогут уже с 12 июля, говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Читайте такжеВ Минобразования назвали топ-10 вузов, где увеличено количество мест госзаказаСреди новаций этого года - можно продать девять заявлений на четыре специальности. Также, как сообщал УНИАН, Минобразования ввело так называемые коэффициенты к конкурсному баллу. "Отраслевой" - дополнительные баллы будут начисляться тем, кто будет выбирать естественные и технические науки, а также "сельский" - баллы будут добавлять выпускникам сельских школ.

Напомним, в этом году абитуриенты сдали тест по украинскому языку и литературе хуже всего за все годы. ВНО по украинскому языку не сдали 17 тыс. абитуриентов, а этот предмет является обязательным для поступления в вуз.