Уничтожение парка имени Стуса - на совести Черновецкого?

Директор «Института города» Александр СЕРГИЕНКО заявляет, что именно команда Киевского мэра Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО продала в столице участок на проспекте Победы, 119 и выдала разрешение на вырубку около сотни вековых дубов в парке имени Василия Стуса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Института города».

В частности так А.СЕРГИЕНКО прокомментировал информацию Киевской городской государственной администрации о том, что разрешение на строительство торгового центра в парке им. Стуса дал Киевсовет еще во времена мэра Александра ОМЕЛЬЧЕНКО в 2003 году. (УНИАН: 19 марта пресс-служба КГГА сообщила, что в Святошинском районе по адресу: проспект Победы, 119 началось строительство офисно-торгово-развлекательного комплекса, которое было согласовано еще 14 февраля 2003 года решением Киевского городского совета № 225-ПК2-2866. В тот же год, во времена пребывания в должности мэра А.ОМЕЛЬЧЕНКО, ООО «Этрекс» было выдано разрешение на удаление зеленых насаждений на этом участке.)

Как отмечает директор "Института города", "решения Киевсовета №225-ПК2-2866, на которое ссылается КГГА, сразу вызывает подозрения – такая нумерация не используется в делопроизводстве совета, и поиск его в базе данных киевской власти не дал результатов”.

Вместо этого, по словам А.СЕРГИЕНКО, “отыскались два других документа по этому участку – решение 2007 года о продаже, принятое большинством ЧЕРНОВЕЦКОГО и… свеженькое разрешение на вырубку 2008 года, подписанное (первым заместителем председателя КГГА) Анатолием ГОЛУБЧЕНКО».

Так, А.СЕРГИЕНКО утверждает, что распоряжение КГГА №1122 от 7 августа 2008 предусматривает уничтожение 147 деревьев, 100 кв. м поросли и 1540 кв. м газона, а его освещение в СМИ возложено на первого заместителя мэра Дениса БАССА. (УНИАН: На официальном веб-портале Киевской городской власти в разделе “Распоряжения КГГА” отсутствуют тексты ряда распоряжений за август 2008 года, в частности, №№ 1118-1122, на которые ссылается А.СЕРГИЕНКО.)

При этом А.СЕРГИЕНКО отмечает: «Если верить обещаниям Леонида Михайловича (ЧЕРНОВЕЦКОГО), распространенным пресс-службой КГГА, за каждое срубленное дерево компания "Этрекс" должна заплатить 75 тыс. грн., вместе - около 11 млн. грн., то есть ровно столько, сколько она заплатила за сам участок. Поневоле возникает подозрение, не заплатила ли компания за вырубку деревьев, а земля отошла ей даром?».

Эксперт указывает, что стоимость земельного участка площадью 1,0846 га в решении Киевсовета о продаже №811/1472 от 14 июня 2007 года определена в сумме 10 млн. 949 тыс. 840 грн.

Отмечая, что этот участок отнесен Генеральным планом Киева к зеленым зонам, А.СЕРГИЕНКО говорит, что ключевой вопрос, на который должна дать ответ прокуратура: “Является ли действующим решение о предоставлении именно этого участка, если оно не опубликовано на официальном сайте Киевсовета?».

Как сообщал УНИАН, в Генеральную прокуратуру Украины по поводу уничтожения неизвестными лицами сквера имени Василия Стуса в Киеве (проспект Победы, 119) обратился заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО. Н.ТОМЕНКО сказал, что сквер имени В.Стуса по инициативе киевской общественности был создан два года назад на незастроенном участке с зелеными насаждениями, и что недавно в СМИ уже размещали информацию о том, что с разрешения киевской городской власти лица, приватизировавшие участок, намерены построить на ней очередной развлекательный комплекс, уничтожив как молодые, так и многолетние деревья, которые растут на территории сквера.