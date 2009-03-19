Польский нефтегазовый концерн PGNiG меняет свои планы в Украине

Крупнейший нефтегазовый концерн Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo S. A (PGNiG) изменил свои инвестиционные планы в Украине - из повестки дня собрания акционеров PGNiG , запланированного на 26 марта, исключен пункт о предоставлении согласия на приобретение акций для увеличения уставного фонда ЗАО «Девон» на 125,4 млн. грн.(56,4 млн. злотых), сообщил в интервью корреспонденту УНИАН заместитель главы неправительственной организации «Форум Интеграция-Демократия-Европа» Петр АНДРУСЕЧКО.

По мнению польского эксперта, если ЗАО «Девон» (учредитель PGNiG - УНИАН) потеряет право на дальнейшую разработку Сахалинского газоконденсатного месторождения в Харьковской области, конфликт осложнит украино-польское экономическое сотрудничество.

В частности, П.АНДРУСЕЧКО не исключает, что события с PGNiG в Украине «могут оказать негативное влияние на заявленную конструктивную позицию польского нефтегазового концерна в отношении модернизации украинской ГТС».

«В сущности, это действия против PGNiG - польской государственной компании, которая много лет инвестирует в Украину. В основе создания «Девона» находится важная для обеих стран потребность диверсификации источников энергии. Недавно концерн официально заявил о заинтересованности планами Украины модернизировать газотранспортную систему. В ближайший понедельник в Брюсселе состоится конференция на данную тему, участие в которой примут и представители PGNiG», - напомнил польский эксперт.

В то же время П.АНДРУСЕЧКО подчеркнул, что ситуация вокруг «Девона» - не первый пример проблем, с которыми сталкивается польский бизнес в Украине.

«Ситуация вокруг «Девона» – это прекрасный повод для противников польско-украинского сближения в преддверии реализации главного общего проекта ближайших лет – Евро–2012… По неофициальным данным, польская сторона при поддержке Посольства Республики Польша в Киеве уже требует объяснений. На 23-24 марта запланирован визит в Польшу премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО. И, скорее всего, польская правительственная сторона затронет этот вопрос на переговорах с Тимошенко», - считает П.АНДРУСЕЧКО.

Напомним, что конфликт вокруг ЗАО «Девон» возник в связи с судебным спором о выдаче лицензии на геологическое изучение Сахалинского нефтегазоконденсатного месторождения компании «Полтавнефтегазгеология» - дочерней компании НАК «Недра Украины», у которой подписан договор о совместной деятельности с «Девоном». Право на пользование лицензией на Сахалинское месторождение пытается оспорить ЗАО «Укрнефтебурение», которое эксперты рынка связывают с Николаем ЗЛОЧЕВСКИМ - бывшим руководителем Госкомитета по природным ресурсам и народным депутатом от СДПУ(о).

Справка УНИАН

ЗАО «Девон» зарегистрировано 24 февраля 2000 г. Инициаторами создания СП выступили Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. и НАК «Нефтегаз Украины». Уставной фонд общества составляет 11,1 млн. грн. Председателем наблюдательного совета ЗАО «Девон» с момента основания компании является первый премьер-министр Украины Витольд ФОКИН. Председатель правления — Анджей ДЫЗМАНЬСКИ.

Добычу природного газа СП начало в ноябре 2003 г. Объектом эксплуатации является месторождение газового конденсата «Сахалинское» в Краснокутском районе Харьковской области. Эксплуатация месторождения осуществляется на основании договора о совместной деятельности с обществом «Полтавнефтегазгеология», которое входит в структуру НАК «Недра Украины».