В Украину идет циклон: погода ухудшится

20 марта по Украине из-за влияния активного циклона ожидается ухудшение погодных условий.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в южной части (кроме Одесской области), восточных, Днепропетровской и Полтавской областях пройдет сильный мокрый снег и дождь (ночью в Крыму очень сильные осадки). Местами налипание мокрого снега, усиление скорости ветра 17-22 м/с, в Крыму и Приазовье 25-30 м/с. На остальной территории временами осадки, ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, в западных областях 1-6° мороза, днем в Украине 1-6° тепла; в Крыму ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла; в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 0-5° мороза.

В Киевской области будет облачно. Ночью ожидаются небольшие, днем умеренные осадки. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью по области от 3° мороза до 2° тепла, днем 1-6° тепла. По Киеву температура ночью 0-2° мороза, днем 2-4° тепла.