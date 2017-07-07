Аваков в разговоре с послом Италии назвал абсурдными выдвинутые Маркиву обвинения

Министр внутренних дел Арсен Аваков и посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия во время встречи обсудили ситуацию по задержанию в Италии украинского гвардейца, которого обвиняют в убийстве итальянского фоторепортера Андреа Рокелли.

Читайте такжеК делу задержанного в Италии нацгвардейца Маркива привлечен новый адвокат - МИДКак сообщила пресс-служба МВД, Аваков привел итальянской стороне хронологию военных событий тех дней, которые, по его мнению, подтверждают непричастность Маркива к убийству.

Также министр отметил, что МВД в пределах компетенции будет бороться за объективное расследование дела гвардейца.

«Мы уважаем итальянское правосудие, но обвинения, выдвигаемые гвардейцу, - абсурдны. Мы готовы предоставить все имеющиеся доказательства его невиновности и уже обратились в Генеральную прокуратуру с соответствующим обращением. МВД не оставит нацгвардейца Виталия Маркива на произвол судьбы», - заверил министр внутренних дел.

Как сообщал УНИАН, 30 июня в Италии задержали заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения НГУ имени Кульчицкого старшего сержанта Виталия Маркива по подозрению в убийстве фоторепортера гражданина Италии Андреа Рокелли и его российского напарника Андрея Миронова вблизи Славянска в мае 2014 года.

По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск.

В Нацгвардии отметили, что в 2014 году в батальоне имени героя Украины генерала Сергея Кульчицкого в наличии не было ни одного миномета.

В Департаменте коммуникации МВД сообщили, что против Маркива дал показания французский журналист.

Как заявили украинские консулы, психологическое состояние Маркива нормальное, условия его содержания удовлетворительные.