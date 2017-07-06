СМИ получили текст всех имеющихся обвинений задержанного в Италии гвардейца Маркива (документ)

Прокуратура города Павия, где живут родители убитого в 2014 году фотографа Андреа Роккелли, требует оставить за решеткой до конца суда украинского военного Виталия Маркива.

Об этом сообщает ТСН.

Виталия Маркива задержали в начале отпуска в городе Болонья, куда он прилетел из Киева, направляясь к матери. Выяснилось: ее телефон два месяца прослушивали, и в день, когда должен был приехать военный, а именно 30 июня, подписали постановление об аресте. ТСН получила этот документ, где содержатся все имеющиеся у прокураторы обвинения и излагает ее содержание в переводе на украинский язык.

В чем обвиняют Виталия Маркива

Согласно материалам дела: "Имея в качестве базы позиции на склоне "Карачун" и руководствуясь нарочной криминальной целью, спровоцировал смерть итальянского гражданина Андреа Роккелли, используя против последнего (и против всех тех, с кем последний проводил фоторепортаж на местности) сначала многочисленные выстрелы из огнестрельного оружия, а затем, после того, как Роккелли спрятался в небольшом овраге, с целью спасти свою жизнь, выпустил 20 выстрелов из миномета по его хранилищу, прицеливаясь таким образом, чтобы точнее поразить цель, и попасть в Андреа Роккелли, который вследствие этого был убит вместе со своим российским коллегой Андреем Мироновым, а также тяжело ранить французского журналиста Вильяма Роглона и двух других лиц украинской национальности, которых нет возможности идентифицировать".

Также отмечается, что "в качестве отягчающих обстоятельств учитывается чрезвычайная жестокость и тип оружия, который использовался, чтобы попасть в беспомощного человека (который отошел и попытался спрятаться в овраге), а также количество выстрелов и калибр вооружения".

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Кто свидетельствует против украинца

Первый свидетель - французский фотограф Вильям Роглон, который на собственные глаза видел обстрел, ибо сопровождал погибших Андреа Роккелли и Андрея Миронова - российского диссидента, участника антиправительственных протестов, который помогал итальянцу. Также в материалах дела фигурируют трое итальянских журналистов, которые утверждают, что неоднократно общались с Маркивым в связи с профессиональной деятельностью, поскольку он один из немногих среди украинских военных владеет итальянским языком.

Какие показания легли в основу обвинения

Среди всех свидетелей только Роглон присутствовал на месте гибели Роккелли. По его словам, обстрел произошел на месте, где он вместе с Роккелли и Мироновым собирались фотографировать уничтоженный пророссийскими сепаратистами поезд по дороге от Славянска до Краматорска. Фотограф уверяет, что слышал выстрелы с высоты, которую занимали украинские военные. В документе приводится такой диалог:

"ВОПРОС: Господин Роглон, у Вас возникали сомнения относительно места, откуда раздавались выстрелы? ОТВЕТ: Я очень уверен, что выстрелы звучали со стороны украинских позиций, поскольку после всего того, что произошло, убегая в противоположную от выстрелов сторону, я налетел на группу пророссийских сепаратистов, которых было человек 30.

ВОПРОС: Господин Роглон, откуда раздавались звуки выстрелов?

ОТВЕТ: Сами выстрелы падали сверху, но шум от них шел от поля, откуда доносились ранее выстрелы из легкого оружия".

Трое других журналистов утверждают, что в разговоре с ними Маркив, который якобы командовал подразделением, неоднократно подчеркивал, что они "стреляют по всему, что движется в радиусе 2 км". В частности приводится такая цитата из статьи журналиста:

Мы смогли дозвониться до военного, который в тот период на башне координировал защиту города: "Здесь не до шуток, это место стратегически важное для нас, нельзя приближаться", ответил солдат.

"Обычно мы не стреляем по городам или по гражданским, но только мы видим какое-то движение, сразу беремся за тяжелую артиллерию. Так произошло с машиной двух журналистов и переводчика. Мы отсюда можем достигнуть цель на расстоянии полтора километра. Здесь нет четкой разделительной линии, это не Ливия. По всему городу идут перестрелки, мы только ждем добро для финального наступления".

Отметим, что записями разговоров итальянских корреспондентов с украинцем показания не подкреплены. Обвинение опирается лишь на рассказы журналистов.

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Какие несовпадения есть в документе

В течение всего обвинения прокурор отмечает, что Маркив не был кадровым украинским военным, хотя эта информация не соответствует действительности и в частности отрицается и в самой аргументации прокурора. В подслушанном спецслужбами телефонном разговоре отчим Виталия рассказывает своему брату, что парень учится в военной академии.

Обвинение заявляет, что журналистов обстреляли из стрелкового оружия, а затем из минометов. Однако максимальная дальность стрельбы из автомата Калашников - 625 метров. Расстояние между Карачун и местом, где погиб Роккелли - более 1,5 километров. Минометов на вооружении батальона Кульчицкого, утверждают бойцы и многочисленные волонтеры и военные корреспонденты, в 2014 году не было. Самое тяжелое вооружение, которое имели были военные, - противотанковые гранатометы, они тоже имеют гораздо меньшую дальность стрельбы.

Свидетели-журналисты утверждают, что Маркив был командиром подразделения и мог отдавать приказы об открытии огня. Однако по словам сослуживца Виталия Маркива, Мирослава Гая, на день 24 мая 2014 года на Карачуне всего находилось около 30 военных из батальона Кульчицкого. Ни одного "командира" там не было, за каждый участок работы отвечало по 5-6 человек. Человек, что их координировал, не имел никакого права давать приказ стрелять, и никто этого не делал.

Обвинение не отрицает, что погибший Роккелли осуществлял профессиональную деятельность в зоне антитеррористической операции, однако Генпрокуратура Украины сообщила, что официального разрешения украинской власти на работу в "серой зоне" фоторепортер не имел.