Суд в Италии завтра изберет меру пресечения задержанному бойцу Нацгвардии

В Италии 4 июля в 10.00 по местному времени состоится судебное заседание по избранию меры пресечения военнослужащему Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву, задержанному по подозрению в убийстве итальянского фоторепортера Андреа Рокелле.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

Читайте такжеОтец погибшего фоторепортера Рокелли: Маркив знает очень много

«Дата судебного заседания (по избранию меры пресечения Маркиву - УНИАН), согласно предварительной информации, назначена на 4 июля, предварительно в 10.00 (по местному времени), но могут быть и изменения, и суд принимает решение, когда ему открывать заседание», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, заместитель командира взвода батальона имени Кульчицкого (добровольческие формирования Национальной гвардии Украины) Маркив был задержан 30 июня в Италии по подозрению в убийстве гражданина Италии, фоторепортера Рокелле в мае 2014 неподалёку от города Славянск.

По информации заместителя генпрокурора Евгения Енина, подозрение украинцу выдвинуто прокуратурой города Павиа. Также Енин сообщил, что ГПУ обратилась к итальянским властям с требованием предоставить основательные доказательства вины Маркива или немедленно освободить его.

Генеральное консульство Украины в Милане обратилось в суд города Павиа с ходатайством предоставить информацию об основаниях и обстоятельствах задержания Маркива, а также обеспечить возможность консулу посетить украинца в учреждении содержания и присутствовать на судебном заседании 4 июля 2017 по его делу.