Повышение акцизов на табак подорвет легальное производство

Повышение акцизов на табачные изделия приведет к падению легального производства на 30-40%.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН руководитель отдела по корпоративным связям ПИИ «Империал Тобакко Юкрейн» Юрий КИШКО.

По словам генерального директора ассоциации производителей табачных изделий «Укртютюн» Валентины ХОМЕНКО, принятый Верховной Радой Украины в первом чтении законопроект №4202, который предусматривает резкое повышение акцизов на табачные изделия, приведет к негативным последствиям в отрасли и для восстановления ей потребуется около 7 лет. При этом она отметила, что данный законопроект не учитывает реальную экономическую ситуацию в Украине и соседних странах. По мнению В.ХОМЕНКО, его принятие «приведет к коллапсу рынка табачных изделий».

Как заметил Ю.КИШКО, создается впечатление, что инициаторы повышения ставок акцизного сбора на табачные изделия преследуют цель не снизить количество курильщиков, а уменьшить объемы легально проданных сигарет.

По мнению генерального директора ПИИ «Империал Тобакко Юкрейн» Сергея ПАЛИЙЧУКА, у государства есть много способов ограничить курение, и повышение акцизов – не самый эффективный из них. Он отметил, что рост цен, как правило, не приводит к снижению потребления, «особенно имея прозрачные границы с Россией и Молдовой».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона о внесении изменений в Закон "О ставках акцизного сбора на табачные изделия". Законопроектом (регистр. №4202) предлагается внести изменения в действующий закон, установив ставку акцизного сбора в твердых суммах с единицы реализованного товара (продукции) на сигары, включая сигары с отрезными концами, и сигариллы (тонкие сигары) с содержанием табака, в размере 60 грн. за 100 шт. (вместо действующих 100 грн. за 1 тыс. шт.); на табак и промышленные заменители табака, табак «гомогенизованный» или «восстановленный», табачные экстракты и эссенции – в размере 25 грн. за 1 кг (вместо 0 грн.).

Также предлагается установить ставки акцизного сбора в процентах к максимальной розничной цене реализованного товара (продукции) на указанные виды продукции в размере 20%.

Законопроектом также предусматривается повысить размер минимальной доли налогового обязательства по уплате акцизного сбора за каждое собственное название сигарет без фильтра, папирос до 50 грн. за 1000 шт. (вместо действующих 18 грн.), сигарет с фильтром – до 100 грн. за 1000 шт. (вместо 40 грн.).