В Киеве милиция задержала 12 тысяч литров "паленой" водки

Сотрудники ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области совместно с работниками главного отдела налоговой милиции Государственной налоговой инспекции Соломенского района Киева пресекли противоправную схему поставок в столичный регион контрафактной продукции одного из отечественных ликероводочных заводов.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области, грузовик, следовавший из Донецкой области, задержали недалеко от одного из оптовых рынков Киева. Нелегальный товар должны были спрятать на складе, с которого мелкооптовыми партиями реализовать в торговых точках столицы. 24 тысячи бутылок водки производства одного из заводов Донецкой области изготовлены кустарным способом, путем разведения этилового спирта водой. Бутылки обклеивались фальшивыми марками акцизного сбора.

Водка общей стоимостью более 400 тыс. грн. изъята. Владелец товара устанавливается. Налоговыми органами ведется следствие.