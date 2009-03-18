Экс-директор Турбоатома считает, что предприятие уводят с мирового рынка

Экс-директор харьковского предприятия ОАО «Турбоатома» Евгений Белинский считает, что действующий директор Виктор Субботин уводит «Турбоатом» с мирового рынка.

Свою точку зрения экс-директор «Турбоатома» озвучил в программе «Народный контроль» на «5 канале» 17 марта.

По мнению Евгения Белинского, заявления нынешнего руководства завода в лице Виктора Субботина о выполнении и перевыполнении предприятием производственного плана не соответствуют действительности.

В частности, действующий гендиректор «Турбоатома» Виктор Субботин неоднократно информировал прессу о том, что по итогам 2008 года предприятие перевыполнило план на 32%, реализовав продукции на 470 млн.грн. А в 2009 году, по словам Субботина, завод запланировал реализовать продукции на 540 млн.грн.

«Эти цифры – полуправдивы, заявил Евгений Белинский. - Если вычесть 110 млн. грн., потерянных на курсовой разнице, то ни один показатель Турбоатомом не выполнен. Вернее, выполнен на 80-70%, но если сделать поправку на на инфляцию, то есть еще на 22%, фактически получим 40-50% выполнения. О чем это говорит? Где заказы? Если они есть, почему не выполянются?»

Кроме того, по мнению Евгения Белинского, заявленные Виктором Субботиным цифры реализации продукции в 2009 году фактически означают уход харьковского турбостроительного гиганта с мирового рынка энергомашиностроения.

«На рынке энергомашиностроения – контракты на миллиарды долларов. Турбина для атомного энергоблока стоит около трёхсот миллионов условных единиц. Чистый доход «Турбоатома» от реализации продукции за прошлый год – 500 миллионов гривен. Для такого предприятия – сумма мизерная, подчеркнул Белинский, - по сути его выводят с рынка. В мировом производстве турбин доля завода сократилась с 13% до 0,01%».

Виктор Субботин был назначен на должность и.о. генерального директора ОАО «Турбоатом» 26 апреля 2007 года приказом председателя ФГИУ Валентины Семенюк. Многие эксперты отмечали, что до своего назначения Виктор Субботин не имел опыта работы в производственной сфере и был известен как владелец харьковского банка «Мегабанк». Он является однопартийцем Валентины Семенюк и возглавляет Харьковский обком Социалистической партии.