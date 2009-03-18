В Закарпатье возможен сход лавин

В Закарпатье на 18-19 марта объявили штормовое предупреждение в связи с опасностью схода лавин.

Об этом УНИАН сообщил сотрудник центра пропаганды Главного управления МЧС в Закарпатской области Федор ФИЛИП.

По его словам, штормовое предупреждение объявляют из-за того, что в Закарпатье резко потеплело, поэтому начался сход снега в горах.

Учитывая такую ситуацию, по словам Ф.ФИЛИПА, ГУ МЧС Украины в Закарпатской области рекомендует туристам на период объявления лавиноопасности воздержаться от восхождений в горы и соблюдать правила безопасности.