На Сумщине старушка осталась последней жительницей села (видео)

В Барановке на Сумщине живет только одна жительница. 84-летняя Мария Коняхина.

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Туда не ходят автобусы и в селе нет магазина.

Уже несколько лет подряд родные и знакомые уговаривают женщину переехать, но она отказывается. Имея на то вескую причину.