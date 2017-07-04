На Сумщине старушка осталась последней жительницей села (видео)

21:21, 04 июля 2017
Общество
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Туда не ходят автобусы и в селе нет магазина.

На Сумщине старушка осталась последней жительницей села /

В Барановке на Сумщине живет только одна жительница. 84-летняя Мария Коняхина.

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Туда не ходят автобусы и в селе нет магазина.

Уже несколько лет подряд родные и знакомые уговаривают женщину переехать, но она отказывается. Имея на то вескую причину.

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Теги: #Сумщина#село#одна жительница