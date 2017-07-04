На Сумщине старушка осталась последней жительницей села (видео)
21:21, 04 июля 2017Общество
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Туда не ходят автобусы и в селе нет магазина.
"Село для одной" / скриншот
В Барановке на Сумщине живет только одна жительница. 84-летняя Мария Коняхина.
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Туда не ходят автобусы и в селе нет магазина.
Уже несколько лет подряд родные и знакомые уговаривают женщину переехать, но она отказывается. Имея на то вескую причину.
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