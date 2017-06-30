Гибель полковника на Донбассе в результате подрыва авто: в Житомире сегодня день траура
На 16 часов 30 июня запланирована церемония захоронения Возного.
В Житомире сегодня, 30 июня, в день похорон погибшего в результате подрыва автомобиля на Донбассе полковника Юрия Возного, объявлен день траура.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня по всему городу вывешены государственные флаги Украины с траурными лентами.
В городе ограничено проведение развлекательных мероприятий.
Также сегодня на 16 часов запланирована церемония похорон Возного на Смолянском кладбище в Житомире.
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«У погибшего остались родители, жена, трое детей: две девочки 2004 и 2010 года рождения и мальчик, которому всего 1,5 месяца. На день гибели Возному был всего 41 год", - отмечают в горсовете.
Как сообщал УНИАН, 27 июня в Константиновском районе Донецкой области при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник Службы безопасности Украины полковник Юрий Возный.
"Предварительная версия причины гибели - подрыв автомобиля. Еще три человека находятся в больнице с ранениями различной степени тяжести", - сообщили в силовом ведомстве.
Следствие ведет Военная прокуратура. В пресс-службе также отметили, что Возный стал 23-м сотрудником СБУ, который погиб в зоне АТО.