Гибель полковника на Донбассе в результате подрыва авто: в Житомире сегодня день траура

В Житомире сегодня, 30 июня, в день похорон погибшего в результате подрыва автомобиля на Донбассе полковника Юрия Возного, объявлен день траура.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня по всему городу вывешены государственные флаги Украины с траурными лентами.

В городе ограничено проведение развлекательных мероприятий.

Также сегодня на 16 часов запланирована церемония похорон Возного на Смолянском кладбище в Житомире.

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«У погибшего остались родители, жена, трое детей: две девочки 2004 и 2010 года рождения и мальчик, которому всего 1,5 месяца. На день гибели Возному был всего 41 год", - отмечают в горсовете.

Как сообщал УНИАН, 27 июня в Константиновском районе Донецкой области при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник Службы безопасности Украины полковник Юрий Возный.

"Предварительная версия причины гибели - подрыв автомобиля. Еще три человека находятся в больнице с ранениями различной степени тяжести", - сообщили в силовом ведомстве.

Следствие ведет Военная прокуратура. В пресс-службе также отметили, что Возный стал 23-м сотрудником СБУ, который погиб в зоне АТО.