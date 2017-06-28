Госдеп США улучшил оценку Украины в борьбе с торговлей людьми

Украина не полностью соответствует минимальным стандартам по ликвидации торговли людьми, однако украинское правительство прилагает значительные усилия для этого.

Об этом говорится в новом отчете Государственного департамента США "Торговля людьми 2017", опубликованном во вторник, 27 июня. Отчет представлял государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, передает Deutsche Welle.

В отчете отмечается, что правительство Украины продемонстрировало активизацию усилий в борьбе с торговлей людьми по сравнению с предыдущим отчетным периодом. В связи с этим Украину повысили до 2-го уровня.

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В отчете выделяют 3 уровня стран, где первый уровень страны с высокими достижениями в борьбе с торговлей людьми, а третий уровень - с самыми низкими показателями в этой сфере. Между вторым и третьим тоже есть некий промежуточный уровень, который обозначает страну, которая может опуститься до худшего состояния. С 2013 по 2016 годы Украина находилась на этом промежуточном уровне.

Среди замечаний в отчете, в частности, говорится, что большинство осужденных торговцев людьми в Украине избегают тюремного заключения в связи с высоким уровнем коррупции в стране. Международные организации продолжают находить гораздо больше жертв торговли людьми, чем правительство, что свидетельствует о недоверии, которое сохраняется к способности правительства защищать жертв и обеспечивать справедливое обращение с ними.

Россия остается с 2013 года находится на самом нижнем, третьем уровне. Среди причин такой оценки - наличие управляемых с КНДР лагерей принудительных работ на территории России. По данным Госдепа, КНДР ежегодно доставляет около 20 тысяч граждан для работы в различных секторах российской экономики, в том числе на Дальнем Востоке. Кроме того, еще около 30 тысяч граждан КНДР официально зарегистрированные в РФ и, по информации Вашингтона, их силой принуждают к труду.

Самой серьезной критики удостоился Китай, который, согласно выводам отчета, прикладывает крайне мало усилий для борьбы с принудительным трудом и торговлей людьми. Таким образом, Китай опустился в рейтинге на третий уровень.