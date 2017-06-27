США планируют внести Китай в список стран с самыми худшими условиями труда - Reuters

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон намерен внести Китай в список стран с наихудшими показателями, связанными с работорговлей и принудительным трудом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает Дождь.

Доклад о нарушениях этого закона представляется ежегодно. В этом году он будет представлен 27 июня. По этому закону страны делятся на три группы по условиям труда. Китай будет включен в третью группу, в которой представлены страны, где самые худшие условия труда.

Читайте такжеСуд в Бельгии вынес заочный приговор восьми принцессам из ОАЭ

Представитель Госдепартамента отказался комментировать содержание доклада и сказал, что ведомство «не обсуждает детали внутренние дела».

Попадание в третью группу списка может навлечь на страну американские санкции, однако президенты США часто отказываются от таких действий, пишет Reuters. Как подчеркивает агентство, по каким причинам Тиллерсон решил внести Китай в третью группу списка, неизвестно.

В прошлогоднем докладе представители США критиковали китайское правительство за то, что оно недостаточно занималось решение проблемы «принудительного труда, финансируемого государством», но в то же время в США пришли к выводу, что Китай предпринимает значительные усилия для улучшения ситуации.

Предполагается, что Китай станет единственным государством, которое будет добавлено в список в этом году.

В 2016 году в третью группу списка попали 27 стран, в том числе и Россия, Беларусь, Узбекистан, Туркмения, Иран, Сирия, КНДР, Судан и Южный Судан.