На Херсонщине СБУ предупредила инициированный спецслужбами РФ теракт в зданиях Нацполиции

Оперативники Службы безопасности Украины разоблачили злоумышленников, которые готовили поджог зданий Национальной полиции в Херсонской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил руководитель департамента защиты национальной государственности СБУ Виктор Кононенко.

По его словам, провокация была инспирирована спецслужбами России.

«СБУ разоблачила, задокументировала и блокировала на стадии подготовки совершение террористического акта в админзданиях Национальной полиции Херсонской области», - отметил Кононенко.

Он сообщил, что непосредственным организатором теракта стал бывший житель одного из городов Херсонской области Андрей Бардачев.

«Он сегодня воюет в незаконном военизированном формировании "ДНР", и был осужден в Украине за участие в террористической организации. Он перечислил своим сообщникам на Херсонщине аванс для приобретения элементов взрывчатого вещества», - сказал руководитель департамента СБУ.

Также он добавил, что, по замыслу спецслужб, поджог зданий полиции должен был выглядеть как месть националистических объединений за стычки с правоохранителями 9 мая текущего года.

Читайте такжеСтолкновения в Днепре 9 мая: в городе задержали одного из организаторов драки (видео)

Как сообщал УНИАН, во время мероприятий к 9 мая произошли столкновения активистов с правоохранителями в Днепре и Киеве.

В частности, в Днепре в отделения полиции были доставлены 15 человек. Травмированы 14 человек - 8 участников мероприятия и 6 полицейских.

В Киеве активисты ОУН забросали правоохранителей, участников акции "Никто не забыт, ничто не забыто" и журналистов яйцами. Один из сотрудников полиции получил телесные повреждения от дымовой шашки.

После столкновений в Днепре министр внутренних дел Украины Арсений Аваков уволил руководителей полиции Днепропетровской области. Также было инициировано служебное расследование относительно профессионализма и правомерности действий полицейских.