Почти половина украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО - исследование

43% опрошенных украинцев высказались в поддержку вступления Украины в НАТО, против - 30%. Об этом говорится в переданных агентству УНИАН результатах исследования социологической группы "Рейтинг".

Читайте такжеМенее 8% украинцев хотят "союза" с Россией, большинство - за вступление в ЕС"Если бы сегодня проводился референдум относительно вступления Украины в НАТО, то 43% проголосовали бы "за", против - 30%, 13% не голосовали бы, а еще 14% не определились", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вступление в НАТО в большей степени поддерживают на западе страны и молодежь.

Кроме того, согласно результатам, каждый десятый из тех, кто выражает свое недоверие к НАТО, поддержал бы вступление в Альянс.

Исследование проводилось 22-31 мая по заказу журнала "Фокус". Аудитория: население Украины старше 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность - 3000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования - не более 1,8%.