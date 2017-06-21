Почти 60% украинцев считают, что Украина в перспективе должна присоединиться к ЕС - опрос

56,8% опрошенных украинцев считают, что Украина в перспективе должна присоединиться к Евросоюзу. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, которые были представлены во время круглого стола на тему: "Безвиз Yes: что дальше?".

Читайте такжеТреть украинцев считают введение безвиза между Украиной и ЕС совершенно неважным - опрос25,5% респондентов ответили, что Украина не должна присоединяться ни к ЕС, ни к Евразийскому союзу.

Всего 7,8% граждан считают, что Украина, скорее всего, в перспективе должна присоединиться к Евразийскому экономическому союзу с Россией, Беларусью и Казахстаном. 9,9% респондентов не смогли ответить на этот вопрос.

Общенациональный опрос проводился с 9 по 13 июня 2017 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных Крыма и территорий в Луганской и Донецкой областях. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.