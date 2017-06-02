Прокуратура Одессы разрешила провести эксгумацию тел 6 погибших в Доме профсоюзов

В Одессе прокуратура разрешила провести эксгумацию тел шести погибших в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года во время массовых беспорядков.

Как сообщили УНИАН, таким образом, прокуратура области удовлетворила ходатайство эксперта Киевского городского клинического бюро судебно-медицинских экспертиз.

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В пресс-службе отметили, что 1 июня с целью выполнения этого решения в прокуратуре состоялась встреча с участием представителей органов местного самоуправления, сотрудников Одесского областного бюро судебно-медицинских экспертиз и родственников погибших. «На встрече обсуждались организационные вопросы. В настоящее время дата проведения эксгумации пока не определена», - отметили в пресс-службе.

При этом, представитель правоохранительных органов региона рассказал корреспонденту УНИАН, что сразу после трагедии в социальных сетях тиражировались фотографии с трупами.

«В текстовках к этим снимкам указывалось, что люди получили огнестрельные (ранения - УНИАН), а также, что их добивали арматурой. Эксгумация проводится с целью того, чтобы удостовериться в правильности установления причин смерти», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в июне 2014 года во время заседания временной контрольной комиссии по осуществлению депутатского контроля над ходом досудебного расследования преступлений, совершенных 2 мая в Одессе, начальник Одесского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Григорий Кривда заявил, что 2 мая 2014 года во время массовых беспорядков погибло 48 человек. Из них 42 – в результате событий на Куликовом поле, в Доме профсоюзов.

По данным Кривды, 8 человек погибли в результате падения с высоты (из горящего Дома профсоюзов), в их числе - депутат Одесского областного совета Вячеслав Маркин, остальные – от ожогов дыхательных путей, отравлений газами и продуктами горения, дымами, испарениями. Кривда также сообщил, что 6 человек погибли от огнестрельных ранений, полученных в центре города: 4 - на улице, 2 – скончались в больнице.

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При этом из 48 погибших (41 – мужчина, 7 женщин) никто не умер от телесных повреждений, которые могли бы свидетельствовать о побоях.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.