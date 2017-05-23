Правоохранители установили еще двух активных участников беспорядков 2 мая 2014 года в Одессе

Одесские правоохранители установили еще двух активных участников массовых беспорядков 2 мая 2014 года, во время которых в городе погибли 48 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко.

Он отметил, что в ходе расследования совместная группа из прокуроров и следователей полиции после проведения портретной экспертизы и исследования видеоматериалов с камер наблюдения идентифицировали еще двух активных участников майских беспорядков. Ими оказались 37-летний житель Одессы и 58-летний житель Черноморска Одесской области. Они подозреваются в участии в событиях на Греческой площади, где в 2014 году начинались массовые беспорядки.

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По словам Жученко, в настоящее время прокуратура Одесской области уже согласовала сообщение о подозрении указанным лицам. После их официального вручения прокуратура будет обращаться в суд с ходатайством о задержании, избрании меры пресечения и объявлении в розыск.

«Два подозрения составлены и объявлены на прошлой неделе. Нами проводится последовательная работа. Одним за другим фигуранты устанавливаются», - подчеркнул прокурор области.

По предварительным данным, сейчас оба подозреваемых участвуют в боевых действиях на стороне боевиков на оккупированных территориях Донбасса, о чем зарегистрированы уголовные производства.

Всего с начала этого года в качестве свидетелей допрошены более 70 человек, которые принимали участие в мирном шествии за единство Украины, а также лица, случайно оказавшиеся в эпицентре событий. Проведено 9 дополнительных осмотров мест, где происходили массовые беспорядки с целью фиксации возможных следов преступления и выявления дополнительной доказательной базы.

По результатам следственных действий назначена комплексная экспертиза.

Жученко также уточнил, что обвинительные акты в суд направлены в отношении 26 человек. За последний год установлено 8 дополнительных подозреваемых, в том числе, в умышленных убийствах, поджогах, в призывах к событиям, которые происходили непосредственно на Куликовом поле, а также в призывах к блокированию Дома профсоюзов.

«К активным действиям, которых и привели к таким массовым жертвам», - уточнил Жученко.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.