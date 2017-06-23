Лидер Rammstein "с удовольствием" попросил бы гражданство РФ
Линдеман пожаловался на бюрократические проволочки при получении российских виз.
Лидер культовой немецкой группы Rammstein Тилль Линдеман заявил, что "с удовольствием" попросил бы гражданство РФ. Об этом он сказал в интервью "Комсомольской правде".
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"Я бы с удовольствием запросил российское гражданство. Но не для того, чтобы укрыться от уплаты налогов, как Депардье, – налоги очень важны для бюджета страны и для развития государства! Я бы сделал это из чисто практических соображений", - заявил Линдеманн.
Он оправдывает свое желание бюрократическими проволочками с визой, которые приходится терпеть перед поездкой на концерт в РФ: "Чтобы каждый мог пригласить меня в Россию, и мне не приходилось мучиться из-за всевозможных бюрократических проволочек".
Напомним, ранее российские паспорта получили актеры Жерар Депардье и Стивен Сигал.