Лидер Rammstein "с удовольствием" попросил бы гражданство РФ

Лидер культовой немецкой группы Rammstein Тилль Линдеман заявил, что "с удовольствием" попросил бы гражданство РФ. Об этом он сказал в интервью "Комсомольской правде".

Читайте такжеРоссийской группе "Иванушки International" на 3 года запретили въезд в Украину из-за визита в Крым

"Я бы с удовольствием запросил российское гражданство. Но не для того, чтобы укрыться от уплаты налогов, как Депардье, – налоги очень важны для бюджета страны и для развития государства! Я бы сделал это из чисто практических соображений", - заявил Линдеманн.

Он оправдывает свое желание бюрократическими проволочками с визой, которые приходится терпеть перед поездкой на концерт в РФ: "Чтобы каждый мог пригласить меня в Россию, и мне не приходилось мучиться из-за всевозможных бюрократических проволочек".

Напомним, ранее российские паспорта получили актеры Жерар Депардье и Стивен Сигал.