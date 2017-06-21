"В России есть свой "седюк": шоумена уволили за поцелуй Ани Лорак на глазах у мужа (видео)

В России уволили с работы шоумена, который во время вручения премии "Муз-ТВ" подбежал к Ани Лорак и поцеловал ее.

Дмитрий Торин поцеловал артистку в грудь, ягодицы и живот на глазах у изумленного мужа. Супруг певицы быстро отбился от навязчивого поклонника. Позднее стало известно, что на Лорак "напал" видеоблогер и шоумен Дмитрий Торин. Недавно мужчина прокомментировал этот инцидент.

Читайте также"Пятая точка Евровидения": скандальный пранкер Седюк заявил в полицию на Киву из-за угроз

Дмитрий признался, что совершенно не жалеет о содеянном. Как оказалось, он еще с 90-х является фанатом популярной исполнительницы. Дмитрий подчеркнул, что всю жизнь считал ее "королевой", поэтому не смог сдержаться, когда оказался на близком расстоянии от артистки. Изначально он был намерен поцеловать Лорак лишь в щеку, но потому решился на большее.

Также Торин признался, что после его выходки его уволили. Ранее мужчина работал в одном из светских СМИ. В частности, на премии "Муз-ТВ" Дмитрий появился в качестве корреспондента.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, 15 мая Днепровский райсуд Киева избрал Седюку меру пресечения в виде личного обязательства, который будет действовать до 12 июля. Суд обязал Седюка не покидать без уведомления следователя пределы Киева, являться по первому вызову в органы следствия, сдать на хранение паспорта, которые позволяют выезд за пределы Украины. Также суд предупредил Седюка о том, что в случае невыполнения возложенных на него обязанностей мера пресечения ему ужесточена.