"Суд над пранкером Седюком": украинская Фемида определилась, когда возьмется за "пятую точку" Евровидения
16:32, 16 июня 2017Общество
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Судья назначил рассмотрение по существу дела скандалиста на 18 июля в Днепровском райсуде. Заседание состоится в 10 часов утра.
Седюк опоздал на заседание суда / Скриншот
В Днепровском райсуде Киева состоялось подготовительное заседание в деле украинского пранкера Виталия Седюка.
Так, судья назначил рассмотрение по существу дела скандалиста на 18 июля в Днепровском райсуде. Заседание состоится в 10 часов утра, передает ТСН.
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Седюк появился на суде в последний момент, потому что перепутал адрес. Пранкер отказался что-либо комментировать СМИ.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, 15 мая Днепровский райсуд Киева избрал Седюку меру пресечения в виде личного обязательства, который будет действовать до 12 июля. Суд обязал Седюка не покидать без уведомления следователя пределы Киева, являться по первому вызову в органы следствия, сдать на хранение паспорта, которые позволяют выезд за пределы Украины. Также суд предупредил Седюка о том, что в случае невыполнения возложенных на него обязанностей мера пресечения ему может быть изменена на более жесткую.
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