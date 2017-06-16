"Суд над пранкером Седюком": украинская Фемида определилась, когда возьмется за "пятую точку" Евровидения

В Днепровском райсуде Киева состоялось подготовительное заседание в деле украинского пранкера Виталия Седюка.

Так, судья назначил рассмотрение по существу дела скандалиста на 18 июля в Днепровском райсуде. Заседание состоится в 10 часов утра, передает ТСН.

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Седюк появился на суде в последний момент, потому что перепутал адрес. Пранкер отказался что-либо комментировать СМИ.