Продюсер Джамалы о конфузе на Евровидении: В итоге мы получили в эфире ж*пу. И теперь никто не обсуждает песню

Продюсер Джамалы Игорь Тарнопольский рассказал о конфузе на финале Евровидения во время выступления певицы, когда на сцену выбежал пранкер Виталий Седюк и обнажил ягодицы.

По его словам, не была использована система модерации эфира, хотя официально пишется резервная копия днем ранее. "Говорю по-простому: они могли переключить на другую камеру, включить резерв – этого сделано не было", - отметил Тарнопольский в интервью Karabas Live.

Кроме того, командовали охранниками люди, которые рулили эфиром. А так, отметил продюсер певицы, быть не должно. Охранникам сказали отойти от сцены, чтобы якобы не мешать эфиру, они и отошли. Седюк явно следил за этим и понял, что можно действовать.

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"Презентовать песню "I Believe In U" на финале Евровидения нас убедил Стюарт Барлоу. Попросил не выпускать до этого клип, который мы сняли в Португалии. Все ради того, чтобы сделать премьеру на Евровидении, как это было годом ранее у Джастина Тимберлейка. "Хорошо", — сказали мы", - поделился Тарнопольский.

"В итоге мы получили в эфире жопу. И теперь никто не обсуждает песню. Все обсуждают жопу. А я должен выгораживать людей, из-за которых это случилось, и говорить, что у нас нет к ним претензий. Но у меня есть претензии. Была масса способов этого избежать – переключить план, включить бэкап-копию, не менять расстановку охраны. Ни у кого нет ни смелости, ни совести это комментировать", - выразил он возмущение.

Как сообщал УНИАН, во время выступления Джамалы пранкер Виталий Седюк выбежал на сцену и обнажил ягодицы. Эту выходку показали в прямом эфире финала Евровидения-2017. Охрана быстро отреагировала и забрала Седюка со сцены, после чего, по словам министра внутренних дел, его отвезли в СИЗО. 15 мая Днепровский суд Киева избрал меру пресечения пранкеру в виде личного обязательства.