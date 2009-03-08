На центральной площади Львова состоится Праздник шоколада

8 марта на центральной площади Львова – площади Рынок (возле Ратуши) состоится второй городской Праздник шоколада.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, на площади Рынок заработает первая в Украине шоколадная мастерская.

«Полтонны шоколада, торт длиной 10 метров и шоколадная Площадь Рынок с шоколадными фонтанами ожидают львовян и гостей города во время городского праздника шоколада. В этот день на площади Рынок будет множество конкурсов и забав. Для детей будут работать разнообразные площадки. Также будет проведен конкурс рисунка на шоколадных плитках», - отмечается в сообщении пресс-службы.

В прошлом году во Львове впервые был проведен городской праздник шоколада. Особенностью прошлогоднего праздника стал 200-килограммовый шоколадный торт, который состоял из 40 частей, его пекли более восьми часов.

За последние годы во Львове по инициативе Львовского городского совета уже состоялся ряд «продуктовых» праздников: Праздник пива, Праздник кофе, Праздник пампушки, которые уже стали традиционными для города.

Также 1 мая гостей и жителей города ожидает городской Праздник Батяра.