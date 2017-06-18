Марш равенства в Киеве: центр уже перекрыли, на улицах дежурит Нацгвардия (фото, видео)

В центре столицы перед началом Марша равенства дежурят подразделения полиции и Национальной гвардии. Так, по адресу ул. Владимирская, 61-б выставлен кордон и установлены металлические перегородки. Перед парком Шевченко также все перекрыто. Об этом сообщает 112.ua.

В самом парке Шевченко в это время выступают противники ЛГБТ-акции. Между выступлениями звучит громкая музыка.

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За порядком также будут смотреть волонтеры, которые одеты в ярко-зеленые жилеты.

Как сообщал УНИАН, утром в воскресенье активисты нескольких националистических организаций заблокировали центральные улицы Киева, чтобы не допустить проведения Марша равенства в столице.