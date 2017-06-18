Марш равенства в Киеве: центр уже перекрыли, на улицах дежурит Нацгвардия (фото, видео)

09:11, 18 июня 2017
Общество
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Утром в воскресенье националисты заблокировали центр столицы, чтобы не допустить проведения марша.

Возле главного корпуса КНУ установили металлоискатели / 112.ua

В центре столицы перед началом Марша равенства дежурят подразделения полиции и Национальной гвардии. Так, по адресу ул. Владимирская, 61-б выставлен кордон и установлены металлические перегородки. Перед парком Шевченко также все перекрыто. Об этом сообщает 112.ua.

Марш равенства-2017 в Киеве / 112.ua

В самом парке Шевченко в это время выступают противники ЛГБТ-акции. Между выступлениями звучит громкая музыка.

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За порядком также будут смотреть волонтеры, которые одеты в ярко-зеленые жилеты.

Марш равенства-2017 в Киеве / 112.ua

Как сообщал УНИАН, утром в воскресенье активисты нескольких националистических организаций заблокировали центральные улицы Киева, чтобы не допустить проведения Марша равенства в столице.

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Теги: #ЛГБТ-марш#Марш равенства в Киеве