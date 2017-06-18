Марш за права ЛГБТ в Киеве: националисты заблокировали центр столицы

02:55, 18 июня 2017
Общество
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Националисты из многих организаций заблокировали парк Шевченко, Владимирскую улицу и Дом учителя.

Иллюстрация / REUTERS

Активисты нескольких националистических организаций заблокировали центральные улицы Киева, чтобы не допустить проведения Марша равенства в столице. Об этом написал руководитель пресс-службы "Правого сектора" Артем Скоропадский в Facebook.

"Националисты из многих организаций, заблокировали Парк Шевченко, Владимирскую улицу и Дом учителя, чтобы не допустить проведения гей-парада в Киеве", - сообщил он.

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Ранее неизвестные взломали сайт украинского ЛГБТ-движения, участникам угрожают расправой.

Как сообщал УНИАН, националистические силы не считают проведение марша ЛГБТ-сообщества защитой прав человек и попытаются его заблокировать. При этом обещают не нападать на участников "КиевПрайда".

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Новость в сюжете: Марш Равенства 2017
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