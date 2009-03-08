В Донецке открылась "Школа малышей-спасателей"

В Донецке создан кружок "Школа малышей-спасателей".

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области, кружок образован на базе областной детской библиотеки имени Кирова. Его главной целью станет выработка у детей умения уберечься от гибели и травмирования во время экстремальной ситуации, а также навыков предоставления первой помощи.

С членами кружка уже провели первые занятия представители подразделений МЧС, которые рассказали, что происходит после поступления тревожного сигнала на пульт оперативно-дежурной службы, как выезжают к месту вызова подразделения МЧС и т.п. При этом сотрудники МЧС напомнили детям, как могут быть наказаны те, кто делает ложные сообщения о чрезвычайных происшествиях.

Сотрудники подразделений МЧС также рас сказали детям, как вести себя при пожаре, другой чрезвычайной ситуации или обнаружении взрывоопасного предмета.