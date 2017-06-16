В центре Киева 18 июня временно ограничат движение транспорта в связи с проведением Марша равенства

18 июня с 6:00 до 14:00 в центральной части столицы временно ограничат движение транспортных средств в связи с проведением Марша равенства.

Подписано соответствующее распоряжение КГГА № 716.

Так, временно запретят движение по ул. Владимирской (на участке от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Льва Толстого), ул. Льва Толстого (на участке от ул. Тарасовской до площади Льва Толстого), ул. Антоновича (на участке от ул. Саксаганского до ул. Льва Толстого), ул. Большой Васильковской (на участке от ул. Саксаганского до ул. Павла Скоропадского), ул. Пушкинской (на участке от б-р Тараса Шевченко до ул. Льва Толстого), на б-р Тараса Шевченко (на отрезке от Бессарабской площади до ул. Леонтовича в обоих направлениях).

На этот период будут внесены изменения и в маршруты движения городского наземного пассажирского транспорта, путь следования которого проходит в местах проведения мероприятия.

18 июня (ориентировочно, с начала движения общественного транспорта до 14:00) в центральной части города изменят маршрут троллейбусы №№ 5, 8, 9, 17, 93Н и автобусы №№ 20, 24, 114, 118.

Так, троллейбусы №№ 5, 8, 9, 17 будут курсировать от ул. Белицкой, ул. Смелянской, аэропорта «Киев», ул. Космонавтов до б-р Тараса Шевченко по действующему маршруту, далее - по схеме: ул. Леонтовича - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Пирогова - б-р Тараса Шевченко, далее - по действующему маршруту.

Автобусы № 20 будут курсировать от жилмассива Корчеватое до ул. Большая Васильковская по действующему маршруту, далее так: ул. Саксаганского - ул. Антоновича, затем в направлении ж/м Корчеватое по действующему маршруту.

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Автобусы № 24 будут курсировать от Национального музея истории Украины во второй мировой войне до ул. Владимирская по действующему маршруту, далее - так: ул. Богдана Хмельницкого - ул. Пирогова - б-р Тараса Шевченко - ул. Симона Петлюры - железнодорожный вокзал «Центральный» - ул. Симона Петлюры - б-р Тараса Шевченко - ул. Леонтовича - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Владимирская - Владимирский проезд - ул. Михайловская - ул. Крещатик, затем - по действующему маршруту.

Автобусы № 114 будут курсировать от ул. Милославской до ул. Владимирская по действующей трассе, далее - по схеме: ул. Богдана Хмельницкого - ул. Пирогова - б-р Тараса Шевченко - ул. Симона Петлюры - железнодорожный вокзал «Центральный» - ул. Симона Петлюры - б-р Тараса Шевченко - ул. Леонтовича - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Владимирская - Владимирский проезд - ул. Михайловская - ул. Крещатик, далее - по действующей трассе.

Автобусы № 118 курсировать от ст. м. «Черниговская» до ул. Бассейной по действующему маршруту, далее так: ул. Крещатик - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Пирогова - б-р Тараса Шевченко - ул. Победы - ул. Борщаговская - ул. Политехнический - ст. м. «Политехнический институт» - ул. Победы - б-р Тараса Шевченко - ул. Леонтовича - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Крещатик - ул. Большая Васильковская - ул. Павла Скоропадского - ул. Бассейная, далее - по действующему маршруту.

Последнее отправление троллейбусов № 93Н от остановки «ст. м. «Площадь Льва Толстого» состоится в 5:50.

Стоит заметить, что во время проведения мероприятия возможно временное кратковременное закрытие станций метрополитена «Площадь Льва Толстого» и «Дворец спорта».

Как сообщал УНИАН, на 18 июня в Киеве запланировано проведение Марша равенства, организаторы ожидают участие около 5000 человек.