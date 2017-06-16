На выходных в Киеве усилят меры безопасности в связи с международным съездом байкеров и "КиевПрайд"

В течение трех дней – с 16 по 18 июня – в Киеве усилят меры безопасности в связи со встречей байкеров и Маршем равенства. Об этом информирует пресс-служба Министерства внутренних дел.

16 и 17 июня в Киеве состоится ежегодная мировая встреча байкеров и презентация деятельности клуба Hells Angels, а также мероприятия, посвященные третьей годовщине создания украинского филиала международного байкерского клуба. В частности, будет проведен мотопробег, в котором примут участие до 1500 мотоциклистов. На этот период к охране правопорядка привлекут более 5 тысяч сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

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18 июня с 10:00 до 13:00 в Киеве запланирован Марш равенства, организаторы которого заявили о 5 тысячах участников.

«Для надлежащего обеспечения правопорядка в этот день полиция планирует значительно усилить меры безопасности. Для этого будут привлекаться почти пять тысяч сотрудников полиции, среди которых и сотрудники подразделений особого назначения главных управлений Национальной полиции из разных областей Украины, преподаватели и курсанты Национальной академии внутренних дел, 1600 военнослужащих Национальной гвардии Украины», – говорится в сообщении на сайте МВД.

В ведомстве предупредили, что в местах проведения Марша равенства установят заградительные турникеты и границы. «Также будут действовать четыре контрольно-пропускных пункта с металлоискателями, на которых будет пропускной режим и превентивные полицейские меры. В частности, правоохранители будут выборочно проверять документы и содержимое сумок участников марша», – отметили в МВД.

"По маршруту проведения марша будут работать 10 групп быстрого реагирования и будут дежурить две усиленные следственно-оперативные группы. Кроме того, к охране публичной безопасности будут привлечені 12 конных всадников полиции и кинологов со своими четвероногими помощниками", - сообщает МВД.

Охрану усилят и на станциях метрополитена в районе проведения марша.

Как сообщал УНИАН, одна из станций метро некоторое время будет работать только для участников "Киевпрайд".