Проект инженерно-технического оборудования границы с РФ профинансирован на 17% – Тимчук

Проект инженерно-технического оборудования украинско-российской границы профинансирован на 17%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе посещения членами Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны участка границы с РФ в Харьковской области сказал член комитета Дмитрий Тымчук.

«Это ответственность Кабмина. Такой ход финансирования абсолютно неудовлетворительный, поэтому будем задавать вопросы. Комитет может, есть инструмент финансовый, блокировать вообще распределение расходов по сфере национальной безопасности и обороны, если не будут учтены наши пожелания. 17% (профинансировано от общей потребности - УНИАН) - это по документам», - отметил Тымчук.

В свою очередь помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что продолжается выделение средств для завершения оборудования границы в Харьковской области и других областях на украинско-российской границе.

«На данный момент использовано за 2015-2016 годы 600 млн грн. На 2017 год бюджетом предусмотрено 200 млн грн. Выделено на данный момент 30 млн грн. Конкретно на Восточное региональное управление уже поступило 6 млн грн, которые используются для завершения оборудования опорных пунктов, для завершения оборудования границы в Харьковской области. Полный бюджет - 4 млрд 19 млн грн», - сообщил Слободян.

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Как сообщал УНИАН, проект «Европейский вал» - односторонняя инициатива украинского руководства по обустройству границы с РФ. Первоначально проект назывался «Стена».

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию проекта - более 4 млрд грн. В рамках проекта планируется обустройство траншей, рвов, заграждений, а также специальных объектов.

На первом этапе с 2015 года проводилось обустройство границы с РФ в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. На втором этапе сооружения запланировано в Луганской и Донецкой областях.

Группа народных депутатов направила обращение к руководителям НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Службы безопасности и Минобороны с требованием провести тщательную проверку строительства фортификационного сооружения «Стена».

31 января этого года председатель Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сообщил, что НАБУ по уголовному производству о нецелевом использовании средств при реализации «Стена» в Харьковской области приблизилось к сообщению подозрений определенному кругу лиц. «Есть наработки, много работы сделано, и мы движемся к первым подозреваемым», - сказал Сытник.