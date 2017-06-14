"Любовь с охранником и назойливые папарацци": Лобода сняла клип о скандале с украинскими СМИ (видео)

Певица Светлана Лобода представила новый клип на песню «Случайная», в котором отразился недавний скандал с журналистом.

"Сценарий клипа продиктован жизнью и снят на стыке вымысла и реальности: случается, что артистам приходится сталкиваться с назойливыми папарацци, которые нарушают допустимые границы личного пространства, а жертвами таких ситуаций становятся их близкие люди. Сама история клипа слегка обнажает внутренний мир исполнителей и показывает, что по своей сути они - одинокие люди, а мир блеска, шика и бесконечных вспышек камер - всего лишь иллюзия", - сказано в описании к видео.

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Режиссером клипа выступила продюсер певицы Нателла Крапивина. По ее словам, ролик на песню "Случайная" - это "еще одна глава из книги под названием "Жизнь", в которой четко иллюстрировано, что в мире нет случайных людей, как и не бывает случайных событий, но в тоже время одна неожиданная встреча может стать фатальной".

Именно об этой истории, только с некоторыми изменениями, певица сняла новый клип.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, в марте во время съемок дома Светланы Лободы, на съемочную группу телеканала 1+1 с оружием напали охранники певицы. Автомобиль съемочной группы был заблокирован двумя машинами охраны певицы, в одной из которых был человек с оружием. Демонстрируя пистолет и молоток, трое охранников угрожали прострелить колено водителю телеканала, после чего насильно отобрали все записывающие видеоприборы, а именно видеокамеру и машинный видеорегистратор.

На место инцидента журналисты вызвали полицию, которая зафиксировала заявление съемочной группы телеканала о препятствовании журналистской деятельности, а также зафиксировала факт ограбления и пообещала привлечь виновных к ответственности. Позже полиция перехватила машины грабителей, обнаружила украденную технику и открыла уголовное производство по статье о разбойном нападении, а продюсер певицы Нателла Крапивина начала в соцсетях угрожать журналистке: сначала обещала побить и облить девушку кислотой, а затем натравить на украинку руководителя Чечни и своего друга Рамзана Кадырова. "Рамзан таких, как ты, отстреливает. Я обязательно передам ему твое фото", - написала она.

По ее версии, журналисты пытались попасть на территорию дома, и именно поэтому они привлекли внимание охранника. "Они пытались попасть на территорию дома, они лезли на забор. Они хотели просто подсмотреть что-то, вломиться на частную территорию. Какой-то компромат, который бы мог ее в очередной раз спровоцировать – и, собственно, у них это получилось", - заявила она.