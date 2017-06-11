Авдеевка пятый день остается без газоснабжения.

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Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, 7 июня в результате боевых действий неподалёку от города был поврежден подземный газопровод диаметром 273 мм, в результате чего было прекращено газоснабжение.

Проведение ремонтно-восстановительных работ невозможно в связи с опасностью для работников.

Вместе с тем возобновлено газоснабжение около 20% абонентов в пгт. Сартана, прекращенное из-за боевых действий 8 июня. Всего в Сартане около 3 тыс. 560 абонентов. Завершить подключение всех абонентов запланировано в течение 11 июня.