Авдеевка все еще частично остается без газа

09:45, 09 июня 2017
Война
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Проведение ремонтно-восстановительных работ невозможно из-за опасности для работников.

В Авдеевке поврежден подземный газопровод / Фото УНИАН

В результате повреждения подземного газопровода в Авдеевке газоснабжение частично отсутствует.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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«По состоянию на 7 ч. 9 июня газоснабжения в г.. Авдеевка частично отсутствует. Проведение ремонтно-восстановительных работ невозможно в связи с опасностью для работников», - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера в Авдеевке восстановили водоснабжение.

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Теги: #обстрел Авдеевки#газоснабжение Авдеевки