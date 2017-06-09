Авдеевка все еще частично остается без газа
09:45, 09 июня 2017Война
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Проведение ремонтно-восстановительных работ невозможно из-за опасности для работников.
В Авдеевке поврежден подземный газопровод / Фото УНИАН
В результате повреждения подземного газопровода в Авдеевке газоснабжение частично отсутствует.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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«По состоянию на 7 ч. 9 июня газоснабжения в г.. Авдеевка частично отсутствует. Проведение ремонтно-восстановительных работ невозможно в связи с опасностью для работников», - говорится в сообщении.
Напомним, что вчера в Авдеевке восстановили водоснабжение.
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