Авдеевка все еще частично остается без газа

Проведение ремонтно-восстановительных работ невозможно из-за опасности для работников.

В результате повреждения подземного газопровода в Авдеевке газоснабжение частично отсутствует. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. Читайте такжеБоевики под Мариуполем самовольно заселяются в дома выехавших жителей – ИС «По состоянию на 7 ч. 9 июня газоснабжения в г.. Авдеевка частично отсутствует. Проведение ремонтно-восстановительных работ невозможно в связи с опасностью для работников», - говорится в сообщении. Напомним, что вчера в Авдеевке восстановили водоснабжение.

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