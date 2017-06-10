"Суд" в Крыму на три месяца оставил под стражей "ошибочно задержанного" гражданина Украины - адвокат
В крымском СИЗО более полугода удерживают гражданина Украины афганского происхождения, которого сотрудники ФСБ России задержали во время въезда на полуостров.
Подконтрольный Кремлю Армянский городской суд Крыма продлил срок содержания под стражей афганца с украинским гражданством Кабира Мохаммада: таким образом, он будет находиться в СИЗО до 13 сентября 2017 года.
Как передает Крым.Реалии, об этом сообщил адвокат задержанного Борис Удовиченко.
Читайте также"Диверсант" Панов встретил 40-летие за решеткой в Крыму, правозащитники призвали Путина отпустить его
По его словам, в крымском СИЗО свыше 6 месяцев удерживают гражданина Украины афганского происхождения, которого сотрудники ФСБ России задержали во время въезда на полуостров.
Российская власть хочет экстрадировать Кабира Мохаммада в Иран - как будто особо опасного преступника, которого давно разыскивает Интерпол. По словам жены задержанного Оксаны Мохаммад, на админгранице с Крымом 14 сентября 2016 года российские пограничники во время проверки документов заявили, что Интерпол разыскивает по заявлению гражданина Ирана Афганистана Мохаммад Ниязи Кабира сына Абдулатифа, который с ноября 2010 года находится в международном розыске "по делу о мошенничестве".
Жена задержанного утверждает, что ее муж не бывал в Иране, и имеет открытую шенгенскую визу, по которой он с семьей выезжал в страны Европы.
Консульство Афганистана в России направило в суд Армянская письмо, которым подтверждает личность задержанного Мохаммада Кабира. В ведомстве утверждают, что задержанный в Крыму не имеет никакого отношения к упомянутой Интерполом лица.
17 марта в подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма рассмотрели очередную апелляцию на решение о мере пресечения Кабиру Мохаммаду, решение о содержании под стражей оставили в силе. Правозащитники сообщают, что в СИЗО он перенес второй инсульт и нуждается в медицинской помощи.
По утверждению Крымской правозащитной группы, Мохаммад Кабир проживает в Украине с 1986 года, закончил медицинский институт в Донецке, имел вид на жительство. В 2012 году Кабир получил украинское гражданство. Семья проживает в Борисполе Киевской области. В Афганистане он и его родственники имеют семейный бизнес, поэтому время от времени Кабир летал в Афганистан.
Комментарии российских силовиков по поводу задержания гражданина Украины Мохаммада Кабира на данный момент отсутствуют.