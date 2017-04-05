Джемилев: В оккупированном Крыму установлен полубандитский режим, хуже советского

Уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев заявляет, что крымские татары под натиском репрессий вынуждены покидать полуостров и переселяться на материковую часть Украины.

Об этом он заявил, выступая на конференции, посвященной вопросам конфликтов и насилия в мире в Братиславе. Тезисы выступления Джемилев опубликовал в Facebook.

«Борьба крымских татар была долгой и упорной, но в конечном счете успешной. Сотни людей прошли через тюрьмы и лагеря, некоторые так и закончили свою жизнь в тюремных застенках», - напомнил он.

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По словам Джемилева, много людей, боровшихся за возращение на свою родину, так и не увидели её, похоронены на чужбине.

«Одним из национальных героев крымских татар считается простой труженик Муса Мамут, который в 1978 году в Крыму в знак протеста против произвола советских властей и не желая подвергаться повторной депортации совершил акт самосожжения», - напомнил он.

«Но мы с гордостью говорим, что вернулись на родину благодаря почти полувековой борьбе с одним из самых могущественных и безжалостных режимов, причем не пролив ни капли чужой крови», - отметил Джемилев.

Уполномоченный президента подчеркнул, что три года назад случилась новая катастрофа для крымскотатарского народа.

«Крым оккупирован российскими войсками и на оккупированной территории установлен жесткий полубандитский тоталитарной режим. Народ, который многие десятилетия боролся против тоталитарного советского режима, вновь оказался под режимом, который по некоторым своим признакам даже хуже советского. Народ, который после полувековой ссылки наконец-то вернулся на родину, вновь под натиском репрессий постепенно вынужден покидать Крым и переселяться в материковую часть Украины», - рассказал он.

Как сообщалось, РФ оккупировала Крым в 2014 году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконными.