"Тьфу на них!": Поклонская решила "поставить точку" в вопросе квартиры в Донецке (документы)

Незаконно избранный депутат Госдумы Наталья Поклонская выразила желание "поставить точку" в вопросе якобы приписанной ей квартиры в Донецке. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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Поклонская с иронией заявила о благодарности "Трансперенси Интернешнл". "Но, к сожалению, хозяйка квартиры площадью 29,9 кв.м на Римского-Корсакова в Донецке не очень рада такому повороту. Дубровская Наталья Владимировна 1974 года рождения отказалась передать ключи новым "владельцам", однако любезно согласилась предоставить оригиналы документов на свою собственность", - утверждает незаконно избранный депутат Госдумы.

Она говорит, что расследователи распространили "поддельные документы", в которых "нарисован" идентификационный код и некоторые другие данные.

"Теперь я тоже знаю, что отвечать журналистам, которые просят прокомментировать "расследования" таких вот организаций. Тьфу на них!" - ответила Поклонская.

Ранее в Transparency International заявили, что так называемый депутат Госдумы Наталья Поклонская не указала в своих декларациях принадлежащую ей недвижимость в Донецке.