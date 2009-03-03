Миллер: Газпром не будет штрафовать Украину за недобор газа в феврале

Глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР подтверждает, что российский газовый холдинг не будет применять штрафные санкции к НАК "Нафтогаз Украины" за недобор газа в феврале текущего года.

Как передает РИА «Новости», об этом он сказал журналистам сегодня в Мадриде отвечая на вопрос, можно ли ждать нового газового конфликта между Россией и Украиной.

"Вчера мы договорились с главой "Нафтогаза" О.ДУБИНОЙ о том, что "Газпром" не будет применять штрафные санкции к "Нафтогазу"", - сказал А.МИЛЛЕР.

Он подчеркнул, что "хотел бы всех успокоить: Украина в полном объеме заплатила за фактически потребленный газ в феврале".

Вместе с тем, глава "Газпрома" напомнил, что в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями "есть минимальный объем отбора газа, который должна осуществлять Украина по месяцам".

"Свои обязательства по объему этого отбора в феврале Украина не выполнила. Но "Газпром" не будет применять к "Нафтогазу Украины" штрафные санкции", - сказал А.МИЛЛЕР.

Как сообщал УНИАН, вчера вечером о достижении такой договоренности во время телефонного разговора А.МИЛЛЕРА с председателем правления "Нафтогаза" Олегом ДУБИНОЙ сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей КУПРИЯНОВ. По его словам, также руководители компаний договорились, что украинская сторона в полном объеме и своевременно оплатит газ по факту поставки в феврале.